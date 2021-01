Raffaella Fico sempre più esplosiva sui social network: la showgirl ha pubblicato una foto stupefacente.

Raffaella Fico è una showgirl molto apprezzata dal pubblico italiano. La nativa di Cercola raggiunse la popolarità nel 2008, partecipando all’ottava edizione del Grande Fratello. Dopo l’esperienza nella casa più spiata d’Italia, la napoletana ha preso parte ad altri programmi come ‘L’isola dei famosi’ e ‘Baila!’.

Raffaella è una donna estremamente bella e sensuale: la classe 1988 è dotata di un fisico mozzafiato e le sue curve fanno letteralmente impazzire i 542mila followers su Instagram. E proprio sul famoso social network, la Fico ha condiviso poco fa una foto da cardiopalma.

Raffaella Fico pazzesca, davanzale in primo piano: Instagram in tilt

Raffaella, poco fa, ha deliziato la sua platea condividendo una foto favolosa. La showgirl nata a Cercola sfodera tutta la sua straordinaria bellezza e la sua sensualità fuori dal comune. Le sue labbra carnose mandano in estasi i fan, mentre il suo sguardo profondo è decisamente fantastico. Come se non bastasse, il suo décolleté è in primissimo piano e lascia tutti a bocca aperta.

Il post ha già raccolto 18mila cuoricini e numerosi commenti. “Incantevole”, “Che meraviglia”, “Una dei dell’Olimpo”, “Sei splendida”, “Sei Unica”, “Sei il top tesoro”, si legge. Ogni singolo contenuto che la bella showgirl condivide sui social network ottiene sempre un ottimo riscontro.

La Fico, qualche settimana fa, mandò il web in titl condividendo uno scatto fenomenale in cui indossava solamente l’intimo, con curve paradisiache in bella mostra.