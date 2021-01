Sabrina Salerno continua a far sognare i suoi followers con scatti a dir poco sbalorditivi in cui mette in mostra la sua bellezza e il suo fascino.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SABRINA SALERNO OFFICIAL (@sabrinasalernofficial)

Sabrina Salerno è una delle cantanti più amate dal pubblico italiano. La nativa di Genova ha da sempre conquistato il suo pubblico con la sua avvenenza e la sua femminilità. Nonostante l’avanzare degli anni, la classe 1968 è sempre in splendida forma ed è dotata di un fisico marmoreo che fa impazzire i fan.

Sabrina è particolarmente seguita su Instagram: il suo account vanta ben 738mila followers. La cantante, anche oggi, è riuscita a lascia a bocca aperta gli innumerevoli ammiratori con una fotografia meravigliosa. Se siete curiosi di guardare l’immagine, cliccate su successivo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Melissa Satta, allenamento spettacolare: outfit favoloso e forme da urlo – FOTO

Sabrina Salerno fenomenale, posa sensuale e forme incredibili

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SABRINA SALERNO OFFICIAL (@sabrinasalernofficial)

POTRBBE INTERESSARTI ANCHE –> Giulia De Lellis, un compleanno davvero speciale: la dedica inaspettata | FOTO

Sabrina, nell’ultimo scatto condiviso in rete, è semplicemente fantastica. La cantante assume una posa decisamente sensuale, catturando l’attenzione di tutti. La bellezza del suo viso è semplicemente incantevole e le sue labbra carnose non passano di certo inosservato. Come se non bastasse, la 52enne indossa una magliettina strettissima che mette in risalto le sue forme da cardiopalma.

La Salerno, nella didascalia, ha ironicamente coniugato il verbo filtrare. Il post ha conquistato in brevissimo tempo 4mila cuoricini e numerosi commenti. “Splendida creatura”, “Troppo bella”, “Tu sei il mio amore”, si legge.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SABRINA SALERNO OFFICIAL (@sabrinasalernofficial)

Sabrina, talvolta, manda totalmente in tilt il mondo dei social network condividendo foto da paura in cui indossa costumini striminziti e sexy.