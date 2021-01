Un uomo di 88 anni di Sesto San Giovanni (Milano) è stato posto in stato di fermo con l’accusa di aver ucciso la moglie 90enne affetta da Alzheimer.

Dramma a Sesto San Giovanni, in provincia di Milano, dove un uomo avrebbe ucciso la moglie all’interno della propria abitazione durante la mattinata di oggi. L’uomo, un anziano di 88 anni, avrebbe strangolato la consorte, una 90enne affetta dal morbo di Alzheimer, dopo una lite che sarebbe collegata alla patologia di cui la donna soffriva. A lanciare l’allarme sarebbe stata la figlia della coppia a cui l’88enne avrebbe chiamato subito dopo il delitto. Giunti sul posto, i soccorsi non hanno potuto far altro che constatare il decesso della vittima. L’uomo è stato accompagnato in caserma e posto in stato di fermo.

Leggi anche —> Cadavere semi carbonizzato in un campo: è giallo, indagano i carabinieri

Sesto San Giovanni, omicidio in mattinata: 88enne strangola la moglie affetta da Alzheimer

Leggi anche —> Drammatico incidente in un terreno: muore un carabiniere

Avrebbe strangolato la moglie di 90 anni, affetta da Alzheimer, al culmine di una lite probabilmente legata proprio alla patologia di cui soffriva la donna, le cui condizioni erano peggiorate negli ultimi giorni. Questo quanto avrebbe commesso questa mattina, venerdì 15 gennaio, un 88enne all’interno della propria abitazione di Sesto San Giovanni, comune in provincia di Milano. Stando a quanto riporta la redazione di Milano Today, l’88enne che da tempo si prendeva cura dell’anziana moglie, dopo il delitto avrebbe chiamato la figlia. Proprio la donna ha immediatamente contattato i soccorsi e le forze dell’ordine.

Dopo la segnalazione, presso la casa sita in via Risorgimento sono arrivati gli operatori sanitari del 118 ed i carabinieri. Lo staff medico ha provato a rianimare la 90enne, ma ogni tentativo si è rivelato inutile e ne è stato constatato il decesso sul posto.

L’anziano è stato accompagnato in caserma dai militari dell’Arma ed è stato posto in stato di fermo. Ora i carabinieri stanno cercando di ricostruire i contorni della vicenda.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Dai primi riscontri, come riporta Milano Today, pare che il delitto possa essere frutto di un contesto di estrema disperazione da parte dell’uomo che si occupava della moglie malata giorno e notte con l’aiuto sporadico di una badante.