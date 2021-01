Taylor Mega, ricordi di un’estate: in costume è bollente – FOTO

Taylor Mega, in questi giorni di freddo polare, scalda l’atmosfera: la foto in costume accende la fantasia, che splendore

A poco più di 27 anni, è già da tempo una delle bellezze più provocanti e famose d’Italia. Parliamo di Taylor Mega, nome d’arte di Elisia Todisco, originaria del Friuli. Sin da giovanissima con il sogno di entrare nello showbusiness, missione compiuta con una notorietà schizzata alle stelle dopo aver partecipato nel 2019 all’Isola dei Famosi e al Grande Fratello. Il suo fascino irresistibile l’ha resa una delle influencer oltretutto più seguite nel nostro paese su Instagram, con addirittura 2,5 milioni di followers, una cifra davvero astronomica. Pienamente meritata del resto.

Taylor Mega, il bikini è mini e fa intravedere curve pericolose: sensualità al massimo

Nei primi giorni di questo 2021, Taylor ci ha deliziato con numerosi scatti da Dubai. L’ultimo, sebbene balneare, risale all’estate. Il paesaggio sullo sfondo indica chiaramente come si fosse sulle spiagge italiane. Una foto in cui esprime tutta la sua sensualità. “Complicata ma sexy”, scrive nella didascalia, particolarmente esaustiva. Taylor guarda verso l’obiettivo con una smorfia e uno sguardo di sfida. Ma se già reggere il suo sguardo è difficile, il suo corpo in costume mette a dura prova l’autocontrollo.

Costume bianco che evidenzia il lato B, da seduta, ma anche il lato A, appena coperto dalla fascia del bikini. Curve perfettamente intuibili e che accendono immediatamente la fantasia. E’ venuta nostalgia dell’estate anche a noi, o meglio, visto il freddo di questi giorni, si è accentuata.