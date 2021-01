Uomini e Donne, arriva la cicogna: la notizia della gravidanza in studio. Nicola e Jara, coppia storia del programma, sono tornati per comunicare l’arrivo del secondo figlio

Oddio Jara e Nicola meravigliosi col piccolo Tommaso #uominiedonne pic.twitter.com/rpkBxCwFIt — chià (@itsmwengo) January 15, 2021

Ogni tanto ad Uomini e Donne l’amore vince, e Nicola e Jara sono la prova più evidente. Sono in tanti a partecipare a questo programma con la speranza di riuscire a trovare l’amore, a sposarsi, a fare una famiglia e a mettere su dei figli. Ci sono alcuni che ci sono riusciti subito, altri che hanno mollato, e altri invece che hanno lottato e alla fine hanno realizzato il proprio sogno nel cassetto. Sono tante le coppie realizzate dal programma di Maria De Filippi, e oggi ospiti in studio sono stati proprio loro: Nicola e Jara.

Uomini e Donne, Nicola e Jara di nuovo genitori: l’annuncio in studio

Benvenuto a Tommaso nato alle 2.15 di ieri mattina! Pesa 3 chili e 40 grammi ed è la gioia della sua mamma e del suo papà… Tanti auguri a Jara e Nicola da #UominieDonne 😍 pic.twitter.com/SNUmP1jygB — Uomini e Donne (@uominiedonne) September 23, 2019

Nicola e Jara sono di nuovo in dolce attesa, del loro secondo bambino. “Sono stati due anni non proprio facili. Tommaso è molto impegnativo” ha raccontato Jara, visibilmente provata. “Non è una vita semplice ma appagante. Le giornate passano in fretta, arriviamo alla sera che sono le dieci e abbiamo solo dieci minuti per noi, siamo sempre molto stanchi e dormiamo poco ma è la vita che volevamo. Io desideravo tanto una casa piena di bambini e l’arrivo di questo secondo figlio era quello che io e lui abbiamo sognato“.

Jara e Nicola del trono over sono diventati genitori di Tommaso, piango #uominiedonne pic.twitter.com/CC7M4gYXN3 — chià (@itsmwengo) September 24, 2019

Al momento Jara è al settimo mese di gravidanza, manca poco alla nascita di questo secondo bambino e non potrebbero essere più felici di così.