Valentina Vignali fa innamorare a prima vista con uno scatto su Instagram in cui conferma tutto il suo fascino

Sono numerose su Instagram le influencer dotate di grande fascino. Ma tra queste poche possono vantare l’eleganza e il fisico sportivo di Valentina Vignali. La modella, giocatrice di pallacanestro e anche personaggio televisivo, con la partecipazione qualche tempo fa al Grande Fratello Vip, è ormai uno dei volti più riconoscibili sui social. Oltre a essere una delle bellezze italiane che più riesce a fare breccia nel cuore dei followers.

Valentina Vignali, dolcezza infinita e bellezza che stordisce: uno scenario da favola

Valentina conferma di essere una donna per la quale è davvero facile perdere la testa. Anche quando non ricorre a scatti eccessivamente provocanti, mostrandosi soltanto per quella che è. Gli scatti di oggi la ritraggono in particolare in uno scenario incantato, in un albergo in montagna con la neve, attorno, a fare da sfondo. E lei è una vera e propria principessa delle nevi. Dolce, elegante, per una volta non ci mostra le sue curve, ma anche davanti al suo semplice primo piano è inevitabile sciogliersi.

Una colazione da favola per lei, con tanto di pancakes per prepararsi ad una bella giornata. E sognano insieme a lei anche i suoi fan, che immancabilmente la riempiono di like.