Vita in Diretta, spiacevole gesto di un’inviata: Matano e pubblico spiazzati

Durante la puntata di ieri della Vita in diretta un’inviata compie per bene due volte un gesto spiacevole. Il conduttore Alberto Matano e il pubblico restano senza parole. L’episodio si diffonde sul web.

Un imbarazzante episodio avvenuto a La Vita In diretta è al centro del mirino. Lo storico programma di Rai 1, iniziato nel 1991, è guidato da Alberto Matano. Con professionalità e dedizione il presentatore porta avanti il programma. In queste ore un gesto compiuto da un’inviata ha destato molta attenzione.

L’episodio è avvenuto durante la puntata di ieri. Tutto è accaduto mentre si stava trattando il tema della condanna del parroco di Scicli, don Umberto, e della sua vaccinazione. Un fatto avvenuto nonostante non fosse ancora il suo turno. Durante la trasmissione Matano lancia un filmato dove il parroco racconta di essere molto anziano e di essere affetto da patologie pregresse.

Al termine del video, le telecamere tornano sullo studio. In contemporanea viene trasmesso il collegamento con un’inviata. In quell’istante la donna, non coscia dell’avvio delle riprese, stava facendo il dito medio. La giornalista, che non guardava in camera, ha rivolto il gesto a qualcuno probabilmente dietro la macchina. Per ben due volte la donna lo ha ripetuto. La regia cambia subito inquadratura.

Il doppio dito medio dell’inviata alla Vita in Diretta diventa virale su web

Nello studio cala il gelo. Matano, accortosi del momento critico, non ha chiesto alcuna spiegazioni e ha proseguito come se non fosse accaduto nulla. Non si sa il motivo che si cela dietro allo sgradevole gesto. Non è stato chiarito se qualcuno stesse infastidendo l’inviata. Il filmato è andato virale su web provocando molto sarcasmo.

Ma gli scivoloni non sono una novità in casa Rai. Poche settimane fa il conduttore si era fatto scappare una gaffe. Aveva domandato come stava una donna intervistata tempo addietro dimenticandosi che era deceduta.

Matano inoltre era finito al centro del gossip per i presunti attriti con Lorella Cuccarini, alla conduzione insieme a lui lo scorso anno.

A oggi è solo Alberto al timone del programma e la differenza è notevole. Nonostante i due abbiamo tentato di nascondere le tensioni incrementate dalla delicata gestione della situazione di emergenza sanitaria.