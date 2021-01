Wanda Nara come non l’avete mai vista, la versione inedita -FOTO

Wanda Nara per la prima volta si mostra ai follower in una versione inedita: avete già visto l’ultimo post su Instagram?

E’ di nuovo a Parigi con la sua famiglia, suo marito è tornato a giocare e lei si prende cura dei suoi bimbi e della casa. Le foto su Instagram non mancano mai e giorno dopo i follower aumentano a vista d’occhio. I suoi post sono un concentrato di adrenalina e energia, Wanda Nara non si smentisce mai. Non ha voglia di postare foto comuni, la donna sa cosa significa uscire dagli schemi e lo fa con classe ogni volta.

Wanda Nara: una versione inedita per i fan FOTO

Wanda Nara continua a meravigliare tutti con le sue foto formidabili. Insieme al suo amore o ai suoi bimbi, da sola in versioni osè, l’ex opinionista del Grande Fratello non si ferma più. Con più di sette milioni di follower, si lascia travolgere dalla sua energia positiva e condivide con i fan alcuni momenti della sua quotidianità. La sua ultima foto però ha lasciato tutti a bocca aperta, si mostra in una versione inedita, mai vista prima d’ora.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi)

Vestita, era tanto che non si vedeva così. Solitamente le piace farsi notare e mostrare le sue forme ai fan. Questa volta è voluta rimanere nel suo, color cammello le sta d’incanto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi)

Il pubblico la rivuole in televisione, molti sperano che possa tornare a sedere sulla poltrona accanto a Pupo e al posto di Antonella Elia, ma a quanto pare dovremmo attendere ancora un po’.