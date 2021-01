Accadde oggi. I fatti più importanti nella storia accaduti il 16 Gennaio

Accadde oggi. Il 16 Gennaio è il 16° giorno del calendario gregoriano. Mancano 349 giorni alla fine del 2021. Cosa avvenne di rilevante

Il 16 Gennaio si festeggia San Marcello I, 30º vescovo di Roma e papa della Chiesa cattolica.

Quali avvenimenti importanti sono accaduti in questo giorno?

1547 – In Russia diventa zar Ivan il Terribile

1572 – Il Duca di Norfolk viene processato per tradimento per aver cercato di ripristinare

il cattolicesimo in Inghilterra

1605 – Pubblicato Don Chisciotte della Mancia di Cervantes.

1749 – Nasce il poeta Vittorio Alfieri

1916 – Nasce l’Associazione Scouts Cattolici Italiani

1920 – Entra in vigore negli USA il Proibizionismo

1939 – Debutto del fumetto di Superman

1945 – Adolf Hitler si trasferisce nel suo bunker sotterraneo

1974 – Nasce la modella inglese Kate Moss

1980 – Paul McCartney arrestato in Giappone per possesso di stupefacenti

1991 – Gli Stati Uniti e 27 paesi alleati attaccano l’Iraq per l’invasione del Kuwait

1994 – Fine della Prima Repubblica in Italia. Il presidente Scalfaro scioglie le Camere

1998 – La NASA annuncia che John Glenn ritornerà nello spazio nell’ottobre di quell’anno

1998 – Debutto in Italia del film Titanic

2002 – Nasce la rapper Madame

2003 – Entra in vigore la legge Sirchia che vieta il fumo nei locali pubblici al chiuso

2005 – Una donna rumena di 66 anni dà alla luce una bambina, divenendo la donna partoriente più anziana del mondo

2006 – Ellen Johnson Sirleaf è il nuovo presidente della Liberia: prima donna eletta a diventare un capo di Stato in Africa