Accusato di cannibalismo: l’attore americano si ritira dal casting del film

Il nome di Armie Hammer, noto attore americano, è in tendenza su Intenet per motivi insoliti. Le accuse di cannibalismo.

The authenticity of the #ArmieHammer DM’s is no longer in question. Three women have come out on Instagram to publicly share their stories, messages, and pictures with the actor. This is not a joke or something to make light of. pic.twitter.com/Jij1BjW2ix — Meezy (@msteeg2) January 12, 2021

In seguito alla folle voce virtuale che lo accusava di praticare atti di cannibalismo; lo scorso mercoledì, Armie Hammer ha annunciato le sue intenzioni di ritirarsi definitivamente dal cast del film con JLo “Shotgun Wedding”. Il noto attore di Hollywood avrebbe dovuto girare a breve le riprese della commedia d’azione al fianco di Jennifer Lopez. Stordito da quella che si è rivelata una vera tempesta mediatica, Hammer ha rilasciato una dichiarazione in rete per spiegare i motivi dell’abbandono delle riprese cinematografiche.

Lo scandalo in rete e la confessione dell’attore

Armie Hammer: “I’m not responding to these bullshit claims but in light of the vicious and spurious online attacks against me, I cannot in good conscience now leave my children for 4 months to shoot a film in the Dominican Republic” https://t.co/Nk3D5FLVlV — Variety (@Variety) January 13, 2021

Armie, 34 anni, è stato accusato di cannibalismo per via di numerosi messaggi che avrebbe inviato alle sue fan. I contenuti scandalosi sono stati in seguito rivelati e condivisi tramite screenshots dall’account anonimo House of Effie, seguito da 25mila follower. Tra queste, le più agghiaccianti: “Sono un cannibale al 100%” e “Voglio mangiarti. Fa paura ammetterlo. Ho bisogno di bere il tuo sangue, è difficile ammettere tutto questo. Non l’ho mai detto prima.”

“Non rispondo alle idiozie, ma chiarisco una volta per tutte ciò per cui sono stato improvvisamente attaccato online.” – dichiara Armie – “Rinuncio al film per motivi familiari. Non posso recarmi in Repubblica Dominicana e lasciare a casa i miei figli per 4 lunghi mesi.” Il noto attore di “Chiamami con il tuo nome” confessa di abbandonare le riprese per dedicare più tempo possibile ai suoi due bambini, avuti dalla giornalista e conduttrice televisiva Elizabeth Chambers, la quale ha chiesto il divorzio lo scorso luglio dopo oltre 10 anni di matrimonio.

Bella Thorne Defends Armie Hammer, Says There’s No Way He’s A Cannibal – https://t.co/gzJtuMYYhf pic.twitter.com/x1U30jwIqB — We Got This Covered (@wgtc_site) January 16, 2021

Un rappresentante della Lionsgate che produce il film ha confermato la notizia del ritiro dell’attore, scrivendo in un comunicato di “supportarlo nella sua decisione.”

Fonte The Sidney Morning Herald