Adriana Volpe e Magalli, la conduttrice: “Ora vi dico la verità”

Adriana Volpe torna sull’argomento Rai e del conto in sospeso con la giustizia ai danni di un suo collega: “Ancora nulla…”

In attesa che faccia il suo ritorno su Tv8, la bellissima conduttrice, Adriana Volpe torna a parlare della sua passata esperienza in Rai e degli alti e bassi vissuti con un collega conduttore, per il quale ha sporto denuncia. L’avvento a “Ogni Mattina” ha regalato ad Adriana nuovi stimoli e ambizioni. Ovvero l’opportunità di rilanciarsi nel mondo dello spettacolo.

La soubrette televisiva è reduce da un trascorso sentimentale poco felice, dovuto alla rottura del rapporto con Roberto Parli. La coppia dopo tanti anni di matrimonio ha decretato la separazione ufficiale e nel contempo, la Volpe non ha perso occasione per additare le sue continue assenze di padre e marito in famiglia.

Il 18 Gennaio tornerà in diretta, in solitaria con il programma che ha rilanciato le sue ambizioni, dopo il “terremoto” Rai che certamente non le ha dato la giusta “carica” per farsi valere

Adriana Volpe non dimentica il passato

Il passato di Adriana Volpe, l’attuale conduttrice di “Ogni Mattina” su Tv8 è stato ricco di incognite e ostacoli che la stella televisiva di Trento non ha di certo dimenticato. “La mia vita è cambiata con il Grande Fratello Vip” ha dichiarato in un’intervista al “Corriere della Sera”, anche se “non ho ancora ottenuto giustizia su chi mi ha fatto soffrire”.

Il riferimento è per l’ex conduttore di Rai 3, Giancarlo Magalli, con il quale Adriana ha condiviso l’esperienza di co-conduttrice a i “Fatti Tuoi”. La loro permanenza in studio ha creato qualche “grattacapo” in diretta che li ha visti protagonisti in negativo con discussioni più o meno accese.

Poi la trentiniana è stata relegata ai margini, senza una motivazione plausibile. Ed è per questo motivo che la conduttrice di Tv8 gli ha presentato il “conto” al tribunale della giustizia, senza ottenere ancora alcuna risposta.

A tal proposito, Adriana ha dichiarato di andare comunque avanti per la sua strada, senza esitazioni. “Non lo faccio per me, ma per i futuri personaggi che avranno un ruolo di spicco, come me nel passato”