Alena Seredova in dolce compagnia, senza filtri – FOTO

Alena Seredova in un primo piano in dolce compagnia. Senza filtri e senza make-up è semplicemente meravigliosa.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alena Šeredová (@alenaseredova)

Alena Seredova posta su Instagram una foto scattata una manciata di minuti fa che la immortala in tutta la sua bellezza, semplice e vera…caratteristiche che a volte purtroppo vanno in desuetudine. Selfie in primo piano, senza trucco…bellissima, indossa una t-shirt bianca. Con lei una persona speciale…la piccola Vivienne Charlotte, nata dall’amore dell’ex modella ceca con il manager Alessandro Nasi, parente Agnelli. La Seredova coglie il momento in cui la piccola di casa con tanto di occhioni meravigliosi è in facetime con la nonna materna, Jitka Seredova. Tripudio di commenti, emoji a forma di cuore e tantissimo affetto mostrato dai follower alla Seredova, sia italiani che connazionali della modella. La Seredova ama l’Italia, ha creato qui la sua famiglia e vive stabilmente a Torino, che lei saggiamente scrive sui social Casa mia.

LEGGI ANCHE –> Giorgia Rossi, in rosso toglie il fiato: record di likes per l’ultimo scatto FOTO

Alena Seredova attaccata sul web, la risposta non tarda ad arrivare

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alena Šeredová (@alenaseredova)

LEGGI ANCHE –> Grande Fratello Vip fuori onda durante la puntata: concorrente crolla nella casa

In questa foto la Seredova condivide un momento madre-figlia sui social, scrivendo scherzando prima lezione di cucina. Per consentire a Vivienne di vedere quello che la madre sta preparando, indossa l’ergonomico bebè in un modo che non viene tanto apprezzato dal social. Fioccano subito infatti una serie di commenti da cui ne deriva una discussione. Secondo alcune follower infatti: “Spero che leggi…per riflettere assolutamente senza nessuna presunzione o altra malizia, non è assolutamente un modo giusto per portare niente di ergonomico”.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alena Šeredová (@alenaseredova)

La Seredova risponde con tanto di tag alla diretta interessata: ma non stiamo facendo i kilometri ma 10 minuti di condivisione per preparare cose che piacciono ai fratelli. Magnifica ed elegante, come sempre.