Alessandra Amoroso, outfit striminzito per un incontro speciale-FOTO

Alessandra Amoroso sceglie un sexy outfit alla marinara per un incontro speciale. I follower apprezzano.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessandra Amoroso (@amorosoof)

Alessandra Amoroso torna alle origini: come si vede dalla foto postata un’ora fa la cantante si trova nel camerino di Amici, di Maria De Filippi…il talent vinto e che le ha consentito di inserirsi nel panorama musicale italiano. Tantissimi riconoscimenti ottenuti, per ultimo il successo riscosso la scorsa estate con Karaoke, la hit cantata con i Boomdabash. Per il ritorno al talent, la Amoroso sceglie un outfit molto interessante che stupisce i follower: gonna alla marinara anche se in versione sexy, rivisitata rispetto alle versioni proposte nei decenni scorsi. La mini gonna infatti è sulle tonalità dal salmone a cui è stato abbinato un top crop a maniche lunghe e con dolcevita da cui escono gli addominali d’acciaio della cantante. Per concludere, stivaloni marroni sopra il ginocchio per dare un ulteriore tocco malizioso all’outfit.

LEGGI ANCHE –> Grande Fratello Vip fuori onda durante la puntata: concorrente crolla nella casa

Alessandra Amoroso, il suo pezzo di cuore…

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessandra Amoroso (@amorosoof)

LEGGI ANCHE –> Giorgia Rossi, in rosso toglie il fiato: record di likes per l’ultimo scatto FOTO

Ieri è uscito Pezzo di Cuore, il singolo nato dalla collaborazione con Emma Marrone. Il brano è molto orecchiabile e si sente il legame e l’affetto sincero che unisce le due interpreti. Il pezzo è destinato a scalare le più importanti classifiche. Se prima la Amoroso ed Emma erano amiche, adesso sono diventate ormai inseparabili: basta curiosare tra i rispettivi profili per vedere le numerose foto che le vede insieme. I fans sono eccitati da questa collaborazione tanto che in 24 ore su Spotify è già un successo: tantissime le playlist che includono il brano.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessandra Amoroso (@amorosoof)

Solo sei giorni fa la Amoroso faceva sapere con tanto entusiasmo ai fans: Finalmente posso dire: musica, amicizia, amore… NOI in una canzone!.