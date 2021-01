Amadeus e quel ricordo che non scompare, il suo passato – FOTO

Il conduttore ravennate Amadeus conserva ancora quel ricordo assai intimo con una persona che ha rappresentato davvero tanto per lui…

L’incidenza mediatica di Amadeus non era mai apparsa così “roboante” come in quest’ultimo periodo. Ormai, la produzione televisiva della Rai affida le “chiavi” della rete al presentatore, ad occhi chiusi. Nessuno tra i frontman della tv, come Amadeus ha saputo fare meglio di lui, negli ultimi venti anni. Non a caso, l’anno trascorso è stata l’èra della consacrazione per lui, a partire da Sanremo, la kermesse musicale più seguita dagli italiani. Fino all’avvento a “I Soliti Ignoti”, il programma che tiene sulle “spine” il pubblico incuriosito dalle indagini.

Inoltre Amadeus vanta un rapporto sentimentale di coppia da far invidia a chiunque. La relazione con Giovanna Civitillo non ha mai conosciuto alti e bassi, anzi da quando sono insieme, nessun segreto li separa. Prima dell’avvento dell’ex velina de “L’Eredità” ai tempi dal presentatore emiliano, nella vita di Amadeus c’era un’altra donna con la quale ha condiviso lo stesso tetto per ben 14 anni: vediamo di chi si tratta…

Chi è e cosa fa l’ex moglie di Amadeus: un ricordo “sbiadito”?

La vita del presentatore di Ravenna, Amadeus è un “pozzo” di emozioni senza fine. Il rapporto con Giovanna Civitillo fa bene ad entrambi, che affrontano sempre con il sorriso le sfide che vi si pone il destino. Ma, alcuni rotocalchi non hanno dimenticato che per ben 14 anni, il nostro “Ama” della Rai ha scambiato effusioni d’amore con Marisa Di Martino.

Nonostante il rapporto con Giovanna vada a “gonfie vele”, sembra che il giornalista della Rai non abbia ancora cancellato del tutto dalla mente quegli anni di libidine e passione condivisa sotto le lenzuola con la ex. I due si amavano così tanto, da coronare persino il sogno di mettere alla luce un figlio. Come se non bastasse, anche lo showman, Rosario Fiorello era stato tirato in ballo, nelle vesti di testimone di nozze della coppia, sull’altare del “sì”.

Insomma una vita sentimentale sempre appagante per Amadeus, che conserva nella sua mente, il ricordo dell’ex moglie, della quale si sa poco o nulla in giro per il web, se non qualche foto di “sfuggita” immortalata in occasione della laurea della figlia