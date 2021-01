Oggi, sabato 16 gennaio, nuova puntata pomeridiana di Amici di Maria De Filippi durante la quale faranno ritorno due amatissime conoscenze del programma

Torna Amici con un nuovo appuntamento del sabato durante il quale gli allievi si sfideranno a colpi di esibizione. Ma non saranno gli unici protagonisti della puntata di questo pomeriggio. Ci sarà infatti un graditissimo ritorno di due volti che hanno lasciato il segno. Maria De Filippi rivedrà Emma Marrone e Alessandra Amoroso, con le quali esiste ancora un legame speciale. Vincitrici rispettivamente dell’ottava e della nona edizione del talent, Emma e Alessandra si sono esibite insieme in diverse occasioni ma mai con un singolo condiviso. È quello che accadrà oggi, dopo la pubblicazione della loro prima collaborazione: “Pezzo di cuore“.

Emma e Alessandra Amoroso tornano ad Amici con Pezzo di cuore

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Emma Marrone (@real_brown)

Due carriere decennali alle spalle e altrettanti anni di amicizia, il pubblico non ha mai smesso di amare queste due artiste. Singolarmente e in coppia. Il bene che provano l’una per l’altra è sempre stato sotto gli occhi di tutti e i loro fan avrebbero sempre voluto vederle collaborare in un brano. Un desiderio divenuto realtà. Ieri è stato infatti pubblicato il loro primo singolo realizzato insieme, “Pezzo di cuore“. Per il debutto dal vivo non potevano che tornare proprio là dove tutto ebbe inizio, nello studio di Amici.

“Pezzo di cuore” è un regalo che Emma e Alessandra hanno voluto fare per inaugurare questo nuovo anno. “Che bello ripartire insieme e guardare al futuro con quattro occhi invece di due“, scrive Emma. Un brano che parla della difficoltà nell’imparare ad amare, capacità che si può apprendere nel tempo. Come è capitato a loro e a tante persone che possono rispecchiarsi nelle parole scritte da Dario Faini e Davide Petrella.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessandra Amoroso (@amorosoof)

Le due cantante non saranno le uniche ospiti di Amici di questo pomeriggio. Ad aprire la puntata ci penserà la giovane Tecla che si è fatta conoscere nella scorsa edizione del Festival di Sanremo nella categoria delle Nuove Proposte. Debutterà sul palco del talent presentando il suo nuovo singolo, “L’urlo di Munch“.