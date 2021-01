Antonella Mosetti è uno schianto sui social, sembra una ragazzina FOTO

Antonella Mosetti è uno schianto sui social, sembra una ragazzina. La showgirl ha fatto impazzire tutti con l’ultimo scatto che ha pubblicato sul suo profilo Instagram

Antonella Mosetti è una delle showgirl più amate del mondo della televisione e dei social. Ha esordito tanti anni fa quando era a Non è la Rai, ed è tornata sotto le luci dei riflettori quando ha deciso di partecipare insieme a sua figlia Asia Nuccetelli alla prima edizione del Grande Fratello Vip. Nessuno avrebbe mai detto che fossero madre e figlia, sembravano due sorelle: entrambe bellissime e giovanissime, Antonella ha presentato così sua figlia al mondo della televisione.

Antonella Mosetti fa impazzire tutti con l’ultimo scatto pubblicato su Instagram

Nella casa Antonella e Asia si sono fatte notare per il loro carattere prorompente: mamma e figlia hanno creato tantissime dinamiche e rivoluzionato la prima edizione del programma. Nella casa però fecero anche molto discutere per la storia con Andrea Damante: Asia si prese una cotta per l’ex tronista di Uomini e Donne, che aveva da poco cominciato una storia d’amore con Giulia De Lellis. Questa cotta fece molto discutere, soprattutto perché l’influencer entrò nella casa e si scagliò contro di lei.

Antonella uscita dalla casa ha cominciato a presenziare nei salottini di Barbara D’Urso, dove è diventata un’opinionista affermata. Con il suo caratterino ha davvero conquistato tutti e oramai per molti è davvero indispensabile.