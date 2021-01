Antonino Cannavacciuolo e il problema di salute: “Ho dovuto comprare…”

Antonino Cannavacciuolo, il famoso chef e personaggio televisivo alle prese con un problema di salure che sta affrontando con forza di volontà

Il famoso chef Antonino Cannavacciuolo è un volto amatissimo della televisione italiana. Prima di approdare sul piccolo schermo e di godere di grande fama a livello nazionale, era già il numero uno nel suo lavoro, avendo fatto una lunga e faticosa gavetta ai fornelli.

Scuola alberghiera, poi l’esperienza in ristoranti prestigiosi anche fuori dai confini del nostro paese; un’esperienza sotto la direzione dell’illustre cuoco Gualtiero Marchesi, fino ad arrivare egli stesso ad essere un ristoratore di alto livello. Fioccano le stelle Michelin. Poi la svolta che gli conferì notorietà. Nel 2013 quando ha preso il timone della prima stagione di Cucine da incubo, versione italiana del programma del famoso chef britannico Gordon Ramsay.

Il suo carattere burbero ma allo stesso simpatico e comprensivo, fanno di lui la persona perfetta per ricoprire il ruolo di “salvatore” dei ristoratori caduti in disgrazia. Si aprono successivamente la porte di MasterChef Italia.

Antonino Cannavacciuolo: il problema di salute che gli ha dato da pensare

Antonino Cannavacciuolo è attualmente giudice del talent show culinario MasterChef Italia insieme a Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli. Andrà in onda fino al 4 marzo 2021 su Sky Uno.

Recentemente ha dichiarato di essere stato alle prese con un problema di salute legato al suo peso. Un detto dice: “Mai fidarsi di un cuoco magro”. Per quanto possa essere vero, i chili in eccesso stavano compromettendo il suo stato fisico. In un’intervista al settimanale Oggi ha detto: “Mi trovavo a un bivio. Non potevo continuare su quella china. Pesavo tanto, sono arrivato addirittura a 155 chili. Mi sentivo sempre stanco, dormivo male… Tre anni fa ho detto basta e mi sono comprato un tapis roulant”.

Ha stavolto le sue abitudini, Antonino Cannavacciuolo; i risultati si vedono: “La mattina faccio camminata veloce e faccio pesi. Non seguo una dieta vera e propria ma sto un po’ più attento, ma non mi sono tolto niente”.