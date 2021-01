Avete visto Andrea Di Carlo, fidanzato di Arisa? La cantante ha annunciato la loro relazione con una storia su Instagram che ha fatto scalpore.

Oggi vi raccontiamo qualcosa di più su Andrea Di Carlo, fidanzato di Arisa e suo nuovo manager.

Andrea Di Carlo, chi è il nuovo fidanzato di Arisa

Erano ormai mesi che si vociferava che Arisa avesse un nuovo amore. In questo articolo vi avevamo parlato di un’indiscrezione che Rudy Zerbi si era lasciato sfuggire durante una puntata di Amici e che aveva fatto molto parlare il pubblico. A pochi mesi di distanza, la cantante ha dato la conferma ufficiale pubblicando uno scatto che la ritrae sotto le coperte, abbracciata al suo manager, Andrea Di Carlo. Presumibilmente i due si sono conosciuti sul luogo di lavoro, come già avvenuto con il suo ex Lorenzo Zambelli, con il quale Arisa ha intrapreso una relazione durata ben nove anni.

Andrea Di Carlo è un manager di successo (collaboratore, nonché strettissimo amico dell’attore Can Yaman), ma si è cimentato anche come autore televisivo, collaborando alla realizzazione di Oggi è un altro giorno. Il programma, condotto da Serena Bortone, è andato in onda su Rai 1.

Insomma, sembra proprio un periodo felice per Arisa, che oltre ad avere iniziato una fruttuosa collaborazione con Amici ed essere in lizza per Sanremo, ha anche trovato l’amore.