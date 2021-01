Giovane ballerina nigeriana danza sotto la pioggia. Il VIDEO commuove anche Roberto Bolle

Il grande Roberto Bolle non è rimasto indifferente di fronte il video di una giovane ballerina nigeriana che si esibisce sotto la pioggia. Diventa virale

Anche il grande étoile italiano Roberto Bolle non è rimasto esanime e commosso dal video della giovane ballerina nigeriana, tanto da volerlo ricondividere nella sua pagina Instagram. Il video ritrae una giovanissima ragazza a Lagos in Nigeria, che danza con una leggiadria sconfinata a piedi nudi sul fango e sotto la pioggia che cade copiosa.

Roberto Bolle così commenta: “Lascia senza parole e fa riflettere vedere il sorriso e la gioia di danzare di questa bambina. Siamo a Lagos, in Nigeria, nella periferia di una città fra le più povere del mondo. Eppure questa bambina scalza danza già con la grazia di una étoile. E sorride al futuro”.

Esiste anche un altro precedente. Lo scorso giugno virale il video di Anthony Mmesoma Madu

Il video lascia senza parole per l’assurdità del contesto in cui la ragazza si esibisce ma anche per l’espressione felice che le trapela dal viso per tutto il filmato. Come quando c’è passione anche le avversità passano in secondo piano.

Esiste anche un precedente a questo episodio che è diventato virale in pochissimi giorni. Si tratta di un altro video girato a giugno 2019 da alcuni passanti e che ritrae Anthony Mmesoma Madu, un ragazzino nigeriano di 11 anni. Anche lui danza con passione sotto la pioggia e a piedi nudi. Anthony è un giovane ballerino della Scuola professionale di balletto nigeriano, la Leap of Dance Academy, e il suo filmato ha fatto il giro del mondo appassionando il web.

Lo scenario è esattamente lo stesso dove balla anche la ragazzina notata da Bolle. E quel video ha portato tanta fortuna al giovane che è stato notato da diverse compagnie di ballo. Chissà che la stessa fortuna non succeda anche alla piccola danzatrice amata tanto in queste ore.