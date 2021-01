Belen Rodriguez in dolce attesa, l’inaspettata reazione di Stefano

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbanese in attesa di un figlio: impensata la reazione di Stefano De Martino

Belen Rodriguez e Stefano De Martino: sembrerebbe davvero finito l’amore. Sebbene le voci che si susseguivano dopo l’ultima rottura facessero pensare a una vicenda definitiva, in molti continuavano a sperare.

La coppia è stata soggetta a una prima frattura importante, in seguito alla quale l’argentina e il ballerino hanno avuto altre storie, ma come molti si aspettavano, si sono poi ritrovati e ricongiunti.

I due hanno fatto sognare l’Italia con il loro amore. Nato ad Amici, sotto gli occhi di Maria De Filippi, ha trovato il coronamento ideale nel matrimonio, soprattutto con la nascita del loro amatissimo figlio Santiago nel 2013.

Sarebbe proprio la conduttrice del talent, successivamente alla fine della loro relazione, a commentare l’avvenimento con molta discrezione, adducendo alle responsabilità di Stefano e alla purezza d’animo di Belen. Aveva ipotizzato un ritorno del ballerino, che per la gioia dei fan si è realizzato. Ma stavolta non andrà così.

Belen incinta del secondo figlio, la reazione di Stefano stupisce

Belen Rodriguez metteva nuovamente fine alla sua relazione con il padre di suo figlio la scorsa primavera, mentre i gossip parlavano di tradimenti. La showgirl non ha mai smentito le voci sulla mancata fedeltà del marito, e si è detta stanca di dedicarsi a una persona che non la ricambia come merita.

Così avviene l’incontro con il suo attuale compagno Antonino Spinalbanese, prima hair stylist del rinomato salone milanese di Aldo Coppola, oggi fa l’influencer e il modello. Sembrerebbe una storia molto seria, considerate le fonti vicine alla bellissima argentina che confermano la gravidanza di tre mesi.

Stefano De Martino non ha reagito positivamente alla notizia, lo avrebbero convalidato persone accanto a lui. Infatti il ballerino e conduttore, che è sempre risultato molto riguardoso della sua vita privata, si è lasciato fotografare con la sua nuova fiamma.

Le immagini lo ritraggono mano nella mano con la supermodella Mariacarla Boscono. Ricercata dalle firme più importanti, ha una considerevole carriera di successo alle spalle. Famosa per la sua bellezza anticonvenzionale e lunare, era già stata nota alle cronache rosa durante la sua relazione con il trapper Ghali.

Belen intanto appare felice accanto al suo Antonino, e mostra sui social la loro serenità. A un video della sua metà commenta, “il mio regalo più grande“.

Chissà che il dolce messaggio non si riferisca soltanto a lui.