Camilla Raznovich, arriva una rivelazione: “Ho pianto tutte le sere”

E’ stata una puntata speciale quella di Oggi è un altro giorno andata in onda il 15 gennaio su Rai 1. Il programma è condotto da Serena Bortone, che attualmente è a casa con il Covid e così a guidato la trasmissione da lontano. In ogni caso è stato un successo. Tra gli ospiti c’era Camilla Raznovich, una sua collega, che ha raccontato alcuni eventi della sua vita fino ad oggi sconosciuti al pubblico italiano. L’infanzia della conduttrice è stata felice ma…

Camilla Raznovich: qual è il segreto della sua infanzia?

Camilla è nata a Milano da genitori argentini, con papà di origini russo-ebraiche e mamma di origini italiane. Ha trascorso i primi anni della sua vita girando per il mondo, in particolar modo tra l’India e l’Inghilterra. La conduttrice è cresciuta in una comunità il cui guru era Osho. “Eravamo un gruppo di ragazzi internazionali, la lingua comune era l’inglese – ha rivelato – Eravamo trenta, quaranta ragazzini che andavano in giro a piedi nudi a fare casino a Poona”. Più tardi i suoi genitori decisero di mandarla in Inghilterra in una comunità destinata unicamente ai ragazzi. Per la conduttrice fu un’esperienza molto difficile visto che in quell’occasione ebbe molte responsabilità. “Ci sono stata quattro mesi, ho pianto tutte le sere” confessa.

Camilla oggi è una splendida mamma di due bambine Viola e Sole nate dalla sua storia d’amore con l’architetto Eugenio Campari. Oggi invece è fidanzata con l’imprenditore francese Loic Fleury e presto si sposeranno.