Carolina Marconi occhi profondi e curve mozzafiato, bellissima – FOTO

Carolina Marconi, ex gieffina, ha pubblicato uno scatto da capogiro per il suo pubblico dei social network, in cui augura “Buon sabato” a tutti

Sono lontani i tempi in cui Carolina Marconi faceva girare la testa ai concorrenti della casa del Grande Fratello durante la quarta edizione. Ora la showgirl venezuelana naturalizzata italiana continua ad attrarre il pubblico con scatti da capogiro come quello pubblicato poco tempo fa. La bella Carolina è in auto e indossa un maglione verde che le mette in risalto la carnagione olivastra. I lunghi capelli neri cadono a boccoli sul suo seno, che nonostante il caldo indumento indossato, non si nasconde ma anzi è messo in risalto da una cintura posta sull’addome. I fan della Marconi si sono già sbizzarriti nel commentare la sua foto in green mood con tanti “Bellissima” e “Che possa avere anche tu una bellissima giornata”.

Carolina Marconi, le foto da capogiro della venezuelana