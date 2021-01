Caterina Balivo si mette il rossetto, sensuale e seducente – FOTO

La conduttrice Caterina Balivo si mette alla prova con le sue doti da truccatrice, il rossetto non può che donarle alla perfezione.

É stato un venerdì sera nostalgico quello della conduttrice televisiva Caterina Balivo. Dalle ultime simpatiche confessioni condivise con i suoi spettatori, Caterina sembrerebbe voler uscire dal circolo vizioso della “casa dolce casa“, soprattutto quando si avvicinano le ore notturne. É certo che il suo modo di fare ironico sia volto ad alleggerire l’attuale tensione creatasi per via delle restrizioni. Eppure di velato pare che non ci sia soltanto il rossetto.

Caterina Balivo e la scelta incondizionata del “salvifico” rossetto

“Io direi che si esca oppure no, io un velo di rossetto alle labbra lo voglio comunque mettere… no?”, nella didascalia di Instagram esordisce così la conduttrice di Vieni Da Me. In effetti l’idea di voler dedicare del tempo alla sua routine di bellezza, nonostante l’impossibilità di poter sfoggiare i risultati al di fuori della propria abitazione, appare come un ottimo tentativo di evasione.

Ad approvare la sua iniziativa dall’esterno saranno molte sue ammiratrici, rivelando al contempo nei commenti a seguire la loro tendenza verso il make-up casalingo.

Una scelta che però, tralasciando l’ottimo risultato, potrebbe rivelarsi utile più per non essere assaliti dalla noia che per una reale soddisfazione. Ed ecco che a confermare tale teoria sopraggiunge l’ulteriore informazione di Caterina: “Provo un po’ di tinte labbra di Puro Bio e poi… cambio stanza e vado in cucina a cenare con marito e bambini 😘”. Una serata che non ammette sbavature.