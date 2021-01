Caterina Balivo radiosa per Roma: bellezza abbagliante e charme

La splendida Caterina Balivo regala ai social uno scatto in cui appare raggiante per la città, davvero mozzafiato

La figura mediterranea dai toni caldi di Caterina Balivo è qualcosa che lascia il segno. Ma non basta l’armonia dei lineamenti e delle forme perfette, la sua unicità sta nel fascino anacronistico.

Eleganza ricercata e semplicità, queste le carte vincenti che rendono la bellezza che la contraddistingue così irripetibile.

Nonostante il ruolo televisivo che ricopre, la naturalezza della conduttrice non sembra scalfita dalle telecamere, autentica esteticamente ed umanamente.

Caterina Balivo, la foto abbagliante postata sui social

La conduttrice campana, nata a Napoli ma cresciuta ad Aversa, ha compiuto 40 anni e non sembra possibile. La sua pelle non vuole perdere luce e l’avvenenza resta invariata nel tempo.

Apprezzatissima nella conduzione di Detto Fatto e successivamente Vieni da Me, ha stupito i suoi fedelissimi fan quando ha comunicato di non proseguire nel ruolo di presentatrice.

Dopo tante esperienze lavorative di successo, Caterina ha deciso di prendersi del tempo per se stessa, da dedicare all’amata famiglia e alle sue passioni. Unita profondamente al marito sposato a Capri, dal quale ha avuto due figli, è legata al valore degli affetti, che in questo momento ha voluto mettere al primo posto.

Non ha tuttavia rinunciato al contatto con i numerosissimi fan che la seguono, con i quali continua a comunicare attraverso i social. Le foto in cui posa sempre solare infatti sono sufficienti per condizionare positivamente la giornata di chi le guarda, e l’ultimo scatto ne dimostra le potenzialità.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Caterina Balivo (@caterinabalivo)

In un semplice maglioncino a righe, incorniciata dai lucenti capelli mossi, esibisce un sorriso contagioso. Il magnifico profilo abbinato al piatto di carbonara sul tavolo, diventa il ritratto della felicità e simbolo dell’italianità. Per lei è l’ultimo pranzo fuori, per noi un’altra letizia.