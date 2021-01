L’influencer da 2,7 milioni di followers regala una delle sue perle su Instagram in piena notte. Uno scatto di spalle dove il fondoschiena fa da protagonista.

Chiara Biasi è una delle followers italiane più seguite al mondo. L’amica e collega di Chiara Ferragni ogni giorno incanta il web con una delle sue pose in cui mette in mostra il suo fisico mozzafiato.

La bella friuliana è ormai una delle protagoniste del mondo social e sicuramente è una delle più seguite nel nostro paese.

E’ salita anche alla ribalta del gossip grazie alle sue storie d’amore vip: prima con Oscar Branzani che quando ancora non era tronista di Uomini e donne ha vissuto una storia d’amore di tre anni con la nota influencer, finita a causa dei tradimenti di lei.

Successivamente Chiara Biasi è stata accostata al nome del calciatore Marco Borriello e del modello Adrian Cardoso. Fino al suo incontro con Simone Zaza con cui è stata fidanzata e ha convissuto per circa due anni.

A causa di un’ischemia, Chiara ha dovuto rivedere le sue priorità e sicuramente la sua sensibilità è venuta fuori quando ha vissuto un problema così serio.

Chiara Biasi senza freni

In questo scatto l’influencer si mostra in tutta la sua bellezza, una forma perfetta da far invidia! Indossa una tutina leopardata aderente che mette in risalto il suo lato B da urlo e una schiena completamente scoperta piena di tatuaggi.

E’ stata spesso criticata per la sua estrema magrezza anche se ha sempre negato di soffrire di anoressia, piuttosto i farmaci per l’ischemia l’hanno portata a dimagrire notevolmente.

In meno di mezz’ora ha ricevuto quasi 8mila like e migliaia di commenti in cui tutti denotano la bellezza delle sue forme sinuose.