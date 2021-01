Claudia Ruggeri, la zip va giù e c’è da star male: illegale e sexy-FOTO

La Ruggeri appare sensuale con una tuta intera con la zip giù proprio sul lato A, il seno in vista manda in delirio i follower

Claudia Ruggeri bellissima con il lato A in vista, i followers impazziscono e anche la sua collega cede al suo fascino. Laura Cremaschi commenta “Ammazzaaa” e la Ruggeri replica “Ho preso possesso della sala trucco”. La Ruggeri è magnifica, torna al lavoro più carica che mai. Condivide delle foto in cui appare sexy e splendida in reggiseno e gonna di pelle bianca con ovviamente tacchi a spillo.

Claudia Ruggeri in camerino, torna al lavoro più bella che mai

La bella bonas di Avanti un Altro torna al lavoro con la collega Laura Cremaschi, entrambe si fanno vedere con la vestaglia e il seno in vista. Trucco e parrucco e via in scena, riparte il programma di Paolo Bonolis, seguito da tantissimi italiani. Anche ovviamente per le belle bonas sempre presenti e magnifiche. La Ruggeri è la preferita quasi di tutti, saranno le forme e i lineamenti mediterranei.

Su Instagram ha 1 milione di follower, e nei commenti la adorano e venerano. Lei che è la moglie del cognato di Bonolis. Nonché fratello di Sonia Bruganelli, potrebbe anche non lavorare ma per lei è una passione e diciamolo senza di lei non sarebbe Avanti un altro. La sua complicità con Paolo è bellissima e ha storia lontana, i due infatti si sono conosciuti anni fa quando Bonolis conduceva Domenica In e anche lei lavorava lì.

Sempre dietro le quinte ha incontrato quello che sarebbe poi diventato suo marito, lei piangeva per la fine della sua storia con l’ex e lui l’ha consolata. Insomma in scena ha incontrato il suo datore di lavoro che le ha dato il successo e anche suo marito. Ha fatto proprio bingo la Ruggeri.