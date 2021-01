Clizia Incorvaia: labbra socchiuse e bellezza oltre i confini – FOTO

L’influencer Clizia Incorvaia stavolta rimane senza parole, ma le danno ragione: “una bellezza così non si era mai vista”.

La modella ed influencer reduce dalla casa del GF Vip, Clizia Incorvaia, pare che si sia spostata dalla sua amata Sicilia. Come testimoniano i suoi ultimi interventi sui social, sarebbe giunta in questi ultimi giorni nella capitale, probabilmente per stare più vicino al suo attuale fidanzato, Paolo Ciavarro. Ed a tale proposito, secondo l’opinione di alcuni suoi ammiratori, sembra che la città di Roma “le calzi alla perfezione“.

Leggi anche —>>> Clizia Incorvaia lancia un messaggio positivo, ma i fans guardano solo la FOTO in costume!

Clizia Incorvaia e la bellezza che “parte dallo sguardo”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Clizia Incorvaia (@cliziaincorvaia)

Potrebbe interessarti anche —>>> Clizia Incorvaia, bellissima e seducente rivela i suoi buoni propositi – FOTO

Alla domanda retorica: “Que puis-je dire🧸”, ovvero “cosa posso dire?”, con cui accompagna il suo ultimo scatto su Instagram, una donna e sua follower decide di commentare in maniera pressoché dolce: “Niente parlano i tuoi occhi”. Un’osservazione accurata e molto difficile da contraddire, soprattutto se si tratta di un paio di occhi color del cielo. Dunque la bellezza della modella si propagherebbe proprio a partire dal suo sguardo, benché il resto della sua figura pare che non sia da meno.

L’outfit indossato da Clizia è elegante, e si accosta piacevolmente alle tonalità del suo incarnato, come dei suoi capelli. Il tocco di classe è dato dall’orsacchiotto presente in didascalia, che simula una certa inconsapevolezza del suo carisma.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Clizia Incorvaia (@cliziaincorvaia)

Oltre ad essere bellissima, però, dagli altri scatti condivisi sulla piattaforma l’influencer sembra anche essere incredibilmente felice di essere approdata a Roma e soprattutto soddisfatta della sua vita in questo momento, sia professionalmente che sentimentalmente.