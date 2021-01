Elena Morali l’intimo è vietato ai deboli di cuore, pazzesca-FOTO

La Morali su Instagram fa impazzire i followers con una foto in intimo, mostra il lato B in primo piano che schianto

Elena Morali bellissima su Instagram mostra il suo lato B in primo piano. Nella didascalia scrive:”Ma voi non avete freddo?”. Nelle altre foto in intimo fa davvero girare la testa, seno e lato B in vista. Nel giorno della befana l’ex pupa ha scritto un paragrafo intenso su una parte della sua vita molto difficile. Sopra nella foto però appare sorridente e bella come sempre perché, sostiene la positività l’ha salvata anche nei momenti bui.

Elena Morali e la storia difficile che la riguarda

La Morali nel giorno della befana ha condiviso una foto in cui appare bellissima e sorridente, ma nella didascalia spiega si un momento doloroso della sua vita. Ecco un estratto del post: “Ero in un momento davvero delicato della mia vita (la parte vera della mia vita che non racconto ne in tv ne sui social), stavo quai per toccare il fondo (l’avrei toccato dopo 10 giorni) eppure qualcosa dentro me riusciva lo stesso a trovare un lato positivo. Penso sia stato un barlume di positività ad avermi salvata in quella situazione, di cui magari un giorno vi parlerò meglio.

Per ora fa ancora troppo male”. Insomma a quanto pare la Morali ha vissuto momenti difficile ma non è ancora pronta a raccontare i motivi di questo dolore. Nonostante un brutto periodo passato la modella è riuscita a trovare la luce nel buio ed è andata avanti, come spesso accade. In molti hanno la convinzione che chi lavora nel mondo dello spettacolo sia sempre felice e spensierato, ma la realtà è un’altra ognuno affronta dolori e per questo bisognerebbe essere sempre gentili.

Invece purtroppo spesso sui social ci si critica e si oltrepassa il limite. La Morali ha risposto a qualche domanda su Instagram, tra cui confessa di aver amato davvero Scintilla. Ad oggi però la bella Morali sta insieme a Luigi Favoloso, ex di Nina Moric.