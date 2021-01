Elisa Isoardi in vestaglia, vera donna fa impazzire tutti. Unica-FOTO

La Isoardi bellissima in un primo piano del suo viso con i capelli scompigliati, si rilassa a casa sua che splendore

Elisa Isoardi bellissima su Instagram in un primo piano del suo viso con i capelli scompigliati, nella didascalia scrive:”A casa, sul divano finalmente..relax e solo cose belle. Buona serata ragazzi”. Nelle stories appare lei con la sua amata mamma che cantano su un tetto con alle spalle la meravigliosa vista su Roma. Bellissime madre e figlia insieme, un’immagine magnifica.

Elisa Isoardi cuoca provetta oltre che ballerina

La Isoardi ha dimostrato di avere molte qualità come ballerina in Ballando con le Stelle e anche come cuoca. Su Instagram la Isoardi fa vedere spesso le sue ricette e cucina insieme ai suoi followers insegnandogli trucchi. L’abbiamo vista districarsi tra queste due discipline molto bene, sicuramente nella cucina è più a suo agio ma ovviamente è perché lo fa da più tempo. Tuttavia se la cava anche con il ballo, piano piano sta acquisendo i giusti passi e la tecnica ma ci vuole tanto tempo.

La danza non si improvvisa sono anni e anni di duro lavoro. Recentemente la Isoardi ha condiviso un video mentre balla sui toni della famosa canzone di Dirty Dancing, l’iconico ballo tra Baby e Johnny. La conduttrice ha ballato con Stefano Oradei, noto ballerino e coreografo di Ballando con le Stelle. La Isoardi trasmette sempre un’energia fantastica e in molti la seguono e la apprezzano, su Instagram infatti ha 493 mila follower.

Il natale la bella Isoardi lo ha passato come tutti a casa con pochi e stretti parenti, nel suo caso la nonna, la mamma e il cagnolino Zenit. Anche il capodanno a casa ma sempre con il sorriso come piace a lei e sempre in compagnia dell’amico peloso.