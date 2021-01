Flavio Insinna e Adriana Riccio allo scoperto: amore puro

Il conduttore Insinna e Adriana Riccio fanno coppia fissa da tempo. A seguito dell’incontro nello studio di Affari tuoi tra i due scocca la scintilla. Dopo gli anni di riservatezza escono allo scoperto.

Lui conduttore, lei campionessa di taekwondo. Flavio Insinna e Adriana Riccio fanno parte di due mondi distanti. Ma a unirli è un grande amore. La freccia di cupido ha colpito i loro cuori durante una puntata di Affari tuoi nel 2006. La Riccio aveva partecipato alla gioco come concorrente dal Veneto vincendo 36 mila euro. E non solo. Ha conquistato Insinna da subito perso per lei.

Una puntata decisiva per la vita di entrambi. Da allora sono felicemente accoppiati. Ma dopo quell’apparizione Adriana si è tenuta lontana dai riflettori. Discreta sui social, condivide su Instagram pochi scatti in cui si mostra sportiva. Fisico statuario, capelli ricci e occhi profondi neri. E’ proprio il suo fascino e sua la semplicità ad aver conquistato il conduttore.

Grazie a lei Insinna ha ritrovato il sorriso. Prima di incontrarla aveva rotto il legame con la giornalista di Ra1 Mariagrazia Dragoni. Una relazione giunta al termine poco dopo le nozze.

Di recente la Riccio ha pubblicato uno scatto su Instagram in cui si mostra sorridente al fianco di Insinna. Inoltre durante la partecipazione di Flavio a Oggi è un altro giorno, Adriana è apparsa per omaggiare il fidanzato con una dedica. Un emozionante video a sorpresa girato direttamente dal divano della loro casa al fianco dei loro cagnolini.

Adriana Riccio: lo scatto sui social al fianco di Flavio fa sognare i fan

La dedica di Adriana a Flavio è stata toccate. Il conduttore non ha potuto trattenere la commozione. “Parlando della moglie Susanna, Fiorello in un’intervista ha detto: dovrei dirvi tante cose. A voi sembrerebbero esagerate parlando delle sue qualità e io avrei ancora detto poco di lei. Secondo me è così perchè se vi dicessi di come la mia vita ha ritrovato dei sorrisi, dietro la parola sorrisi c’è una metafora gigante, comincerei a dire delle cose che per voi non sono così.”, le parole di Insinna.

Il recente scatto postato da Adriana sui social mostra la coppia felice intenta a guardarsi con magia e stupore. Dalla foto si percepisce l’amore puro che lega i due. E i fan colgono subito la loro intesa speciale.

“Il mio sogno? Trovare un giorno una donna che mi sorrida così”, uno dei tanti commenti da parte di un follower della coppia. Immancabile il like di Insinna.