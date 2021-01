Floriana Messina ha postato una fotografia incantevole sui social network: il suo outfit non passa di certo inosservato.

Floriana Messina sta conquistando giorno dopo giorno consensi sul web. La 31enne, infatti, ama postare scatti da infarto in cui mette in mostra il suo fisico mostruoso e il suo décolleté esplosivo. La nativa di Potenza entrò nel mondo dello spettacolo partecipando alla dodicesima edizione del ‘Grande Fratello’. Dopo l’esperienza nella casa più spiata d’Italia, Floriana iniziò a girare in diversi salotti televisivi come ‘Pomeriggio Cinque’ e ‘Domenica Live’.

Floriana è seguitissima su Instagram: il suo account vanta ben 721mila followers. La showgirl, poco fa, ha condiviso online una foto decisamente pazzesca: il suo outfit è semplicemente da applausi, mentre la sua bellezza lascia ancora di stucco i tantissimi fan.

Floriana Messina, outfit incredibile e sguardo profondo: sempre bellissima

Floriana Messina, poco fa, ha deliziato la sua platea condividendo uno scatto bellissimo. La nativa di Potenza indossa un vestitino cortissimo di un colore molto particolare: una piccola parte delle sue gambe fenomenali è ben visibile. Il suo viso è pazzesco: le sue labbra carnose e il suo sguardo profondo fanno sognare i followers.

Il post ha raccolto 8 mila cuoricini e numerosi commenti. “Sei fantastica”, “Bella modella”, “Quanto sei bella”, “Splendida”, si legge. Ogni singolo contenuto condiviso dalla 31enne sui social ottiene sempre un ottimo riscontro.

Floriana, qualche giorno fa, mandò in estasi i fan condividendo una foto pazzesca. La camicetta, infatti, faceva molta fatica a contenere il suo seno esplosivo.