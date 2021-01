Gigi D’Alessio, il dolce abbraccio con la sua bellissima signorina

Il web sta chiedendosi chi sia la signorina che abbraccia Gigi D’Alessio in una foto apparsa qualche tempo fa

Gigi D’Alessio è stato durante il 2020 ma continua a essere anche in questo inizio di 2021 al centro del gossip per la fine della storia con Anna Tatangelo. I due cantanti si sono ormai lasciati a marzo dell’anno scorso e lei ha rilasciato anche un’intervista recente sulla fine della loro storia d’amore. Nella chiacchierata con “Vanity Fair” l’interprete di “Guapo” ha dichiarato che il collega napoletano sarebbe ancora l’uomo ideale, da sposare, ma avrebbe voluto che certe esternazioni televisive gliele avesse fatte di persona. La Tatangelo va avanti per la sua strada a suon di foto su Instagram, canzoni e programmi televisivi e forse per lei non è ancora il momento di iniziare un nuovo amore.

Gigi D’Alessio e la sua misteriosa signorina