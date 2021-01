Gomorra, grave lutto per Salvatore Esposito: “Maledetto”

Gomorra. Salvatore Esposito, alias Gennaro Savastano, colpito da un grave lutto. Ne dà comunicazione egli stesso su Instagram

Nel nostro immaginario, i personaggi che si alternano sugli schermi, sembrano quasi eterei, intoccabili, come se i problemi della vita di tutti i giorni non gli appartenessero. Riflettendoci meglio, però, sono esseri umani normalissimi, trafitti e scossi dalle stesse preoccupazioni, gli stessi dolori delle persone comuni.

Esempio di questa circostanza proviene dall’attore Salvatore Esposito. Conosciuto al grande pubblico per il suo ruolo di Gennaro Savastano nella serie televisiva Gomorra, non potrebbe essere più lontano dall’iconico personaggio a cui presta il volto. Savastano è irascibile, violento, superbo. Salvatore Esposito, invece, con l’ultimo straziante post pubblicato sul suo profilo Instagram mostra tutta la sua sensibilità e affetto.

La sua famiglia ha subito una grave perdita e lui esprime, con parole toccanti, la vicinanza a coloro che ama.

Gomorra. Salvatore Esposito: “Ci ha lasciato una persona buona”

L’attore Salvatore Esposito è a lutto per la perdita di Pietro Montagna, deceduto a causa del contagio da Coronavirus. Era il suocero della sorella. In una breve riflessione sul momento tragico che stiamo vivendo, il protagonista di Gomorra non può fare altro che sottolineare gli aspetti più tragici della pandemia in corso e il senso d’impotenza che scaturisce dal non sapere cosa fare e come aiutare chi sta soffrendo per via del Covid. Privazione di libertà e addio alle persone che amiamo: è tragico.

“Questo Covid maledetto ci sta portando via tante cose , ma soprattutto tanti cari . Ci viene tolta ogni possibilità di sostegno ed supporto a chi sta soffrendo ed il fatto che spesso non si riesca a dare l’ultimo saluto a chi amiamo credo sia il dolore più grande” – scrive in didascalia Salvatore Esposito. Pietro Montagna era un grande padre e un lavoratore instancabile, scomparso dopo 5 giorni di agonia. Esposito esprime la vicinanza alla sorella, al cognato e a tutta la famiglia di quest’ultimo.

Poi un ultimo appello: “Vorrei sfruttare l’occasione per ribadire l’importanza del rispetto delle norme sanitarie atte a proteggere noi e le persone che amiamo”.