Gracia De Torres, lo scatto con il compagno è bollente – FOTO

Gracia De Torres più bella e sensuale che mai insieme al suo Daniele. Per lui una vera dedica d’amore su Instagram

Mora, dai tratti calienti ed un fisico da fare invidia. Lei è Gracia De Torres, una delle influencer spagnole più seguite nel nostro Paese.

Classe 1987, la modella è nata ad Almeria, in Spagna. Prima l’amore per la pallavolo, poi l’infortunio, l’abbandono dello sport e il “ripiego” nell’ambito della moda. Un grande successo tanto da diventare uno dei volti più richiesti, anche in Italia, che l’ha portata dritta alla partecipazione all’Isola dei Famosi.

L’ex naufraga ha poi saputo ben sfruttare le potenzialità del web e oggi è seguitissima sui social. Dal 2018 è sposata con quello che lei ha definito il suo grande amore, il cestista italiano Daniele Sandri.

I due hanno celebrato il loro matrimonio in Andalusia. Una festa molto particolare, a tema gipsy e così tutti gli inviatati hanno dovuto rispettare un dress code molto frizzante. I novelli sposi, invece, hanno indossato entrambi l’abito bianco.

Gracia De Torres, dedica d’amore per il suo Daniele

Gracia De Torres bollente con il suo compagno. L’influencer ha condiviso uno scatto, forse di questa estate, insieme a suo marito. I due sono in acqua, in mare, e lei stando a cavalcioni lo abbraccia. Si guardano intensamente negli occhi e si capisce subito quanta complicità ci sia tra di loro.

Bikini azzurro e succinto per lei, impossibile dire cosa indossa per lui. Le acque coprono le loro gambe, ma il bel cestista sfoggia la sua super tartaruga.

Gracia De Torres ha scelto questa foto per fare una dedica d’amore al suo bel maritino. Un lungo post quello scritto a corredo della foto che spiega come lei creda nell’amore.

“Nel suo potere e nella sua magia. Nel suo ordine e nel suo disordine. Nel suo voglio e non posso. Nel suo posso e non voglio. E in entrambi i due, qualsiasi ordine e viceversa. Io credo nell’amore” spiega.

L’ex naufraga analizza tutte le grandi cose che l’amore è in grado di fare e infine conclude: “Due cuori sono capaci di battere in modo tale, con tale forza, con così tanta rabbia, con così tanto desiderio, che possono fare qualsiasi cosa. E contro tutti”.