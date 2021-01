“I soliti ignoti” arriva il chiarimento tanto atteso: “Ora sì…”

Il conduttore de “I Soliti Ignoti”, Amadeus chiarisce la posizione dei montepremi in palio della trasmissione: “Le cose stanno così…”

Il palinsesto preserale di Rai 1, “I Soliti Ignoti” ha visto il conduttore Amadeus mettere a tacere qualsiasi dubbio, sulla veridicità e la trasparenza dei premi del programma. Il presentatore ravennate si è sempre dimostrato impeccabile nel “dirigere” ogni singola circostanza dell’evento. La trasmissione ha fatto innamorare milioni di italiani, che sono soliti vestirsi nei panni del concorrente e “tirare” ad indovinare l’indagine corretta.

Non a caso Amadeus cita spesso il telespettatore per concentrare l’attenzione su di lui e dargli la possibilità di partecipare come se fosse in studio. Il “gioco” ha un solo concorrente al leggio, con l’obiettivo di raggiungere la cifra del montepremi, svelando correttamente l’identità di ciascun ignoto.

L’attezione mediatica, durante la puntata di ieri che ha visto come ospite, l’attore della fiction “Doc – Nelle Tue Mani”, Alberto Malanchino è stata rivolta proprio sull’argomento “Montepremi” in denaro

Amadeus a “I Soliti Ignoti”: “Siamo lieti di dire che…”

Da mesi e mesi, la trasmissione de “I Soliti Ignoti” mette spesso in discussione lil quoziente intellettivo e il riflesso dell’indovino del pubblico di Rai 1. L’indagine condotta con “maestria” dal presentatore ravennate, Amadeus lascia trasparire diverse sorprese come è capitato anche nell’ultima puntata, dove in studio vi era Alberto Malanchino, l’attore di “Doc – Nelle Tue Mani”, di Luca Argentero.

Alberto è solo l’ultimo di una serie di partecipanti, quali personaggi famosi. Che accorrono negli studi del programma, con l’obiettivo di raggiungere la cifra economica. E devolvere il tutto, a sostegno delle attività sanitarie e dei medici che lavorano ogni giorno in prima linea, nei reparti da Covid-19.

Durante la puntata di ieri sera, Amadeus ha spiegato al pubblico l’importanza e la solidarietà di donare questi fondi. In caso di vittoria, all’ospedale “Spallanzani” di Roma. Ecco perchè i vip che si presentano negli studi de “I Soliti Ignoti” sono i volti adatti per aiutare una “barca” che ogni giorno soffre l’impeto dell’onda infettiva della malattia.

Il chiarimento di Amadeus è un “pugno” a coloro che abbiano potuto immaginare che questi soldi andassero nelle tasche del partecipante. O che fossero d’aiuto alla categoria degli attori, “falcidiati” dal Covid