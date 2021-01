Ilary Blasi: lo sguardo che fulmina e il cambio di look. Esplosiva – FOTO

Ilary Blasi. La popolare presentatrice televisiva in giro in auto condivide stories su Instagram. Gioca con i filtri e dà appuntamento ai fan

Ieri la conduttrice Ilary Blasi è stata ospite a 105 Mi Casa, condotta dal dj e speaker Max Brigante. E’ lei stessa a darne notizia tramite Instagram Stories. Bellissima, eterea, gioca con i filtri con un po’ di difficoltà. Durante l’intervista i due scherzano sul derby di Roma. “Non lo guardavo quando giocava Francesco, figurati adesso. Ogni tanto ci butto un occhio” – rivela la Blasi, ridendo.

La presentatrice è lontana dagli schermi televisivi da parecchio tempo, tuttavia si è inventata una rubrica divertente su Instagram dal titolo Fashion or Trashion, in cui critica gli outfit delle celebrità televisive insieme ad una crew d’eccezione, tutto condito da tanta ironia. Suoi compagni d’avventura sono: Melory Blasi, Alessia Solidani, Brigitte Valesch e Claudio Noto. Insieme indagheranno su mise, trucco e parrucco delle star.

“E’ curioso che uno dei volti più noti della tv ad un certo punto dica: ‘Sapete che c’è? Io mi faccio il mio programma su Instagram'” – Max Brigante è curioso di sapere da dove nasca l’idea. “E’ stata la noia che gioca brutti scherzi. Non sono molto social ma, per forza di cose, ultimamente lo sono diventata un po’ di più” – rivela Ilary Blasi. Poi l’intuizione. “Sul web fanno tutti le stesse cose. Chi cucina, chi fa sport, chi fa tutorial di make up e roba simile. Perchè non fare qualcosa di diverso? E’ un format televisivo portato su Instagram. E’ tutto in chiave ironica ovviamente. Alla fine di ogni puntata pure io mi prendo in giro”.

Ilary Blasi. Una nuova avventura in vista

Anno davvero impetuoso il 2020 per la conduttrice Ilary Blasi. Prima ha dovuto affrontare le polemiche contro il settimanale Gente, reo di aver piazzato vergognosamente il lato B della figlia Chanel, di soli 13 anni, in copertina. Poi, con dolore, ha attraversato un periodo di lutto per la morte del suocero, il signor Enzo, deceduto a causa di complicazioni da contagio da Coronavirus. Successivamente anche lei e il marito, l’ex calciatore Francesco Totti, sono risultati positivi al Covid19.

Il 2021 si apre con presupposti incoraggianti in ambito lavorativo. La vedremo alla conduzione della prossima edizione de L’Isola dei Famosi. Andrà in onda probabilmente dopo la fine del Festival di Sanremo.

Non c’è ancora una data sicura, tutto è subordinato all’andamento dei contagi da Coronavirus. Indiscrezioni sui probabili concorrenti; si parla dell’attore Giulio Berruti, Asia Argento, Brando Giorgi, Vera Gemma, Eleonora Giorgi, Asia Argento, Brando Giorgi, Vera Gemma ed Eleonora Giorgi, Patrizia Rossetti e Jill Cooper.