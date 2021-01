Non solo “L’Isola dei famosi”, l’incredibile raddoppio di Ilary Blasi

Ilary Blasi è pronta per condurre la nuova edizione de “L’Isola dei famosi” ma non solo: c’è una novità in vista per la moglie di Francesco Totti

L’Isola dei Famosi partirà tra qualche settimana e non è mistero che a condurla ci sarà Ilary Blasi, pronta a dare il meglio di sé dopo che Alessia Marcuzzi le ha lasciato il timone della conduzione del programma dei naufraghi. La ex conduttrice del Grande Fratello infatti è sempre più impegnata con “Le Iene Show” e “Temptation Island”. “L’Isola dei famosi” inizierà precisamente a marzo (si pensa dopo le cinque giornate di Sanremo, 2-6 marzo) dopo la conclusione del Grande Fratello Vip prevista per il 26 febbraio (colpi di scena permettendo). Dalla produzione dell’isola dei naufraghi hanno fatto sapere che la trasmissione tornerà a essere come ai tempi in cui ci fu l’esordio del programma con Simona Ventura nell’ormai lontano 2003 su Rai Due. Quindi meno spazio al gossip nostrano e più avventure e prove spericolate che dovranno affrontare i noti concorrenti.

Ilary Blasi: la conduzione de “L’Isola dei famosi” e una novità in arrivo

Si sta facendo già il totonomi per chi sarà tra i protagonisti dell’Isola di quest’anno. Nelle ultime ore Asia Argento, la cui partecipazione era stata annunciata da qualche rumors, ha tenuto a dichiarare che “manco morta” entrerà a far parte dello show. Tra i nomi più chiacchierati e possibili papabili ci sono la statunitense sportiva Jill Cooper, Brando Giorgi, i presentatori Marco Baldini e Patrizia Rossetti, Luigi Oliva, ex di Pamela Prati e Alessandra Canale, ex annunciatrice dei canali Rai.

Ilary Blasi sarà quindi la conduttrice dell’Isola ma per lei c’è una novità in arrivo dagli Stati Uniti. Secondo il settimanale “Vero”, la moglie di Totti è stata contattata per condurre uno show su Real Time, importato proprio dagli States.