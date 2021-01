Jasmine Carrisi e tre FOTO sexy . Che dice Al Bano?

La figlia di Albano e Loredana Lecciso inarrestabile. Posa senza freni in una sequenza di foto che incantano il popolo di Instagram.

La giovanissima Jasmine è sempre più seguita sui social e dopo l’esperienza a The Voice Senior insieme a papà Albano è stata conosciuta e apprezzata ancora più dal grande pubblico.

La primogenita della coppia oggi ha vent’anni, si è diplomata al liceo linguistico di Cellino San Marco e si è trasferita a Milano per iscriversi all’Università presso la facoltà di Relazioni pubbliche e comunicazione d’impresa.

La sua passione più grande però l’ha ereditata dal papà, per la musica e per il canto e ha già pubblicato un singolo ‘Ego‘.

Jasmine ammaliante sui social

Con un profilo che vanta 91,9 mila followers si prevede che la bella Jasmine possa diventare una vera star del web. Infatti è giovanissima e già è amatissima e seguitissima.

Attraverso i suoi scatti allieta il popolo di Instagram con la sua bellezza e sensualità.

L’ultimo post è formato da una sequenza di tre foto in bianco e nero in cui indossa dei jeans e una maglietta sopra l’ombelico che mette in risalto il suo fisico asciutto. Si fa un selfie allo specchio, un po’ particolare: un quadro antico in mezzo al prato in cui si vuole immortalare dando un senso fiabesco al post.

Nelle stories racconta il retroscena degli scatti parlando di ‘dedizione per Instagram’ dato che a metà gennaio è uscita per fotografarsi, decisamente scoperta.

Migliaia di like per lei e altrettanti commenti positivi che denotano la sua grande bellezza.