Il futuro presidente degli Stati Uniti ha annunciato la firma di diversi decreti sin dal primo giorno presidenziale.

To get as many people vaccinated as quickly as possible, we need more clinics across the nation. That’s why my administration will harness the full resources of the federal government to establish thousands of community vaccination centers. https://t.co/c551gKJZwa — Joe Biden (@JoeBiden) January 16, 2021

Joe Biden firmerà una serie di decreti sin dal primo giorno della sua presidenza, il prossimo mercoledì 20 gennaio, appena insediato alla Casa Bianca dopo il giuramento. A dare la notizia è il suo capo di gabinetto Ron Klain, insieme al suo transition team. “Queste misure daranno sollievo a milioni di americani” – ha dichiarato il futuro White House Chief of Staff. In particolare, Joe Biden ha intenzione di coinvolgere immediatamente gli Stati Uniti sui temi più scottanti, quali l’accordo sul clima di Parigi, il rilancio dell’economia del Paese e, ovviamente, la lotta contro la pandemia virale, insieme a quella contro i pregiudizi sociali e lo stigma razziale. Infatti, “il presidente eletto Biden agirà” – precisa Ron – “non solo per riparare i gravissimi danni provocati dall’amministrazione di Trump, ma soprattutto per far avanzare il Paese”.

LEGGI ANCHE >>> Precipita dal K2: muore l’alpinista spagnolo Sergi Mingote

I decreti da firmare entro dieci giorni

Science will be at the forefront of my administration — and this group will ensure everything we do is grounded in science, facts, and the truth. Tune in as I introduce members of my science team. https://t.co/ZEhKL5k59t — Joe Biden (@JoeBiden) January 16, 2021

In totale, i decreti da varare sin dall’Inauguration Day sono circa una decina: tutti saranno firmati dallo stesso Biden nel limite massimo di dieci giorni, entro il primo febbraio. Le norme prevedono la correzione dei previ e assai discussi provvedimenti del presidente uscente Donald Trump. Tra questi spicca il divieto di ingresso negli Stati Uniti per cittadini provenienti da paesi musulmani. Via libera inoltre al ritorno degli Stati Uniti nell’accordo di Parigi sulla conferenza delle Nazioni Unite contro i cambiamenti climatici COP26 e al programma che consente la riunione delle famiglie di immigrati, rigidamente separate al confine tra Stati Uniti e Messico. Sul fronte economico Joe Biden prevede anche di estendere la moratoria su sfratti e pignoramenti causati dal disagio della pandemia.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Caso Delphine Jubillar: misteriosamente riattivato il suo account Facebook

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Getting America vaccinated will be one of the most challenging operational efforts ever undertaken. But you have my word that we will manage the hell out of this operation. pic.twitter.com/EtFTz9c3Lf — Joe Biden (@JoeBiden) January 16, 2021

Riguardo all’emergenza coronavirus, Joe Biden ricorderà l’obbligo di indossare la mascherina nelle proprietà federali e durante i viaggi tra i diversi stati USA; un accorgimento che Donald Trump si era rifiutato di varare.

Fonte Cnews