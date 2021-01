Juliana Moreira è amatissima dal pubblico italiano: la showgirl, poco fa, ha condiviso una foto dolcissima accompagnandola con una didascalia da brividi.

Juliana Moreira, fin dal suo arrivo in Italia nel 2005, è stata subito amata e seguita dal pubblico italiano. La brasiliana ha conquistato il cuore di milioni di telespettatori con la sua simpatia e la sua bellezza straordinaria. La classe 1982 sta lentamente conquistando anche il mondo dei social network. I suoi numeri sono fantastici: il suo account Instagram, ad esempio, vanta ben 738mila followers.

Juliara, qualche minuto fa, ha condiviso uno scatto dolcissimo. La foto ha fatto impazzire gli innumerevoli fan della nativa di San Paolo. Come se non bastasse, la Moreira ha fatto emozionare i suoi ‘seguaci’ con un pensiero profondo riportato nella didascalia.

Juliana Moreira, lo scatto è dolcissimo: emozione sul web

Juliana Moreira ama postare sui social scatti mozzafiato in cui mette in mostra tutta la sua bellezza e il suo fascino. La brasiliana è legata sentimentalmente a Edoardo Stoppa dal lontano 2007. Il loro legame è decisamente forte e lei è gelosissima di lui. Qualche anno fa, la showgirl fu vittima di uno scherzo de ‘Le Iene’ e mostrò a tutti la sua gelosia.

La Moreira, in ogni modo, ha condiviso oggi una foto dolcissima in cui è presente anche suo marito. “I sogni son desideri di felicità…..momenti indimenticabili che sognavi e rimarranno sempre nel cuore….cerchiamo di ripescare le sensazione e emozioni dei momenti belli che abbiamo vissuto e prendiamo forza per questo periodo che sembra veramente senza fine. Vi abbracciamo forte forte“, si legge nella didascalia.

Juliana, qualche settimana fa, deliziò la sua platea postando una foto in cui indossava un bikini favoloso: il suo fisico fece impazzire tutti.