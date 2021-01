Katia Pedrotti, il giro per una Roma deserta. Bella e austera davanti la Fontana di Trevi – FOTO

La ex gieffina Katia Pedrotti ha condiviso un nuovo scatto, stavolta è tra le vie di una Roma deserta e lancia un messaggio ai fan che la seguono

Non è solo un volto noto per la sua partecipazione al Grande Fratello 2004. Katia Pedrotti oggi è anche mamma e volto di importanti brand di moda e accessori che sono molto conosciuti dai consumatori italiani. Katia nella casa ha conosciuto Ascanio Pacelli che poi è diventato anche padre dei suoi figli Matilda (nel 2007) e Tancredi (nel 2013).

Katia in giro per una passeggiata davanti la Fontana di Trevi lancia un messaggio molto lungo per commentare la situazione attuale legata alla pandemia, per lei un risvolto positivo c’è in tutto questo e su cui riflettere.

Katia Pedrotti, incantevole davanti uno dei simboli della città eterna – FOTO