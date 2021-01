L’amica geniale 3, le prime foto rubate dal set: dove trovarlo

Circolano da qualche ore le prime foto rubate dal set de L’Amica Geniale, in una Napoli più “vecchia” di 50 anni: ecco dove stanno girando la serie.

Al via le riprese de L’Amica geniale 3. Il terzo capitolo della serie – tratto dal romanzo di Elena Ferrante, Storia di chi fugge e chi resta – approderà presto in tv. Per la realizzazione delle prime puntate, Napoli sfoggia i suoi vecchi abiti, compiendo un salto indietro nel tempo di ben 50 anni. La storia riprende dunque da dove si è interrotta, per poi scivolare rapidamente verso gli anni ’70. È qui che si ambientano le nuove avventure di Lila e Lenù, ormai alle prese con l’età adulta e con tutti i doveri e le problematiche che essa comporta. Proprio per via di questo piccolo “salto temporale”, le due attrici che fino ad ora hanno prestato il viso alle protagoniste, dovranno lasciare spazio a due interpreti più adulte. Ve ne abbiamo parlato in questo articolo.

L’Amica Geniale 3, dove si trova il set della serie Rai

Nonostante il ricambio di attori, che riguarderà quasi tutti i personaggi principali, le prime tre puntate vedranno Lila e Lenù ancora alle prese con la fine dell’adolescenza. Nelle foto scattate sul set da Kontrolab e pubblicate in anteprima da Il Corriere della Sera possiamo vedere Lenù (Margherita Mazzucco) intenta a leggere lo stesso Corriere. Nascosto da qualche parte in quelle pagine, si trova il titolo del suo primo libro, pubblicato da un editore milanese. Già da questi primi scatti possiamo vedere una Elena Greco cresciuta ed ormai “normalista”, che torna nella sua città d’origine, dove tutto è da sempre immutabile eppure appare ora dolosamente diverso. A questo link, potete l’intera racconta di foto pubblicate dal Corriere.

Le foto sono state scattate in Piazza Dante a Napoli, ma negli ultimi giorni si è girato anche a Piazza del Gesù e nei pressi di Port’Alba e della Libreria Pironti. Molte scene saranno inoltre girate al Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II, facilmente raggiungibile a piedi.