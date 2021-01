La showgirl più amata dagli italiani è tornata in studio nella puntata odierna di Amici dopo l’isolamento forzato a causa del Covid che l’ha colpita nei giorni scorsi…

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lorella Cuccarini (@lcuccarini)

Lorella Cuccarini resta sempre una delle donne più richieste e apprezzate sul piccolo schermo.

Ballerina, conduttrice televisiva, cantante, attrice, showgirl e conduttrice radiofonica. C’è qualcosa che Lorella non ha fatto o non sa fare? La risposta è no!

Artista poliedrica dalle mille capacità e attitudini e ora insegnante del noto talent show di Canale 5.

E’ entrata quest’anno nel cast di Amici e affianca le storiche maestre Veronica Peparini e Alessandro Celentano.

Proprio con quest’ultima oggi ha avuto un risentimento a causa di un episodio avvenuto nel corso della settimana e che ha coinvolto anche la ballerina Elena D’Amario.

Non le ha mandate certo a dire Lorella Cuccarini alla sua collega ma sempre con quel garbo e l’educazione che la contraddistingue.

Il ritorno di Lorella

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lorella Cuccarini (@lcuccarini)

La showgirl romana è tornata dietro la cattedra di Amici nella puntata di oggi che ha visto anche tra gli ospiti Alessandra Amoroso ed Emma Marrone che hanno presentato il loro brano in uscita ‘Pezzo di cuore‘ presentato proprio ‘a casa loro’.

Nella puntata di sabato 9 gennaio Lorella era intervenuta in collegamento da casa poiché aveva contratto il Coronavirus. Ma aveva assicurato di stare bene e infatti tempo una settimana è potuta tornare a presenziare in studio, mostrandosi in splendida forma.

Nel suo ultimo post di Instagram appare con un sorriso raggiante nei panni di prof. e scrive “Ero sicura sarebbe stata una puntata scoppiettante“, riferendosi alla querelle avuta con la maestra Alessandra Celentano.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lorella Cuccarini (@lcuccarini)

Migliaia di commenti in pochissimi minuti per la showgirl più amata dagli italiani.