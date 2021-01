Lucia Javorcekova continua a postare ogni giorno scatti mozzafiato in bikini: le sue curve fanno letteralmente sognare i followers.

Lucia Javorcekova è sicuramente una delle influencer più amate e seguite dal popolo del web. I suoi numeri racchiudono in parte il suo successo: il suo account Instagram vanta 1,9 milioni di followers. La modella slovacca sa come far rimanere a bocca aperta i suoi ammiratori e pubblica praticamente tutti i giorni scatti bollenti in cui mette in mostra il suo fisico da sogno.

Lucia è dotata di una sensualità difficilmente quantificabile e di una bellezza illimitata. La nativa di Bratislava, poco fa, ha condiviso una serie di scatti in cui indossa un bikini favoloso che mette in evidenza le sue curve mozzafiato.

Lucia Javorcekova, serie di scatti in bikini: fisico mozzafiato

Lucia è decisamente esagerata su Instagram. La modella, anche oggi, ha fatto impazzire i suoi followers condividendo una serie di scatti da sogno. La ragazza indossa un bikini spettacolare che mette in evidenza le sue curve mozzafiato. Il suo seno esplosivo continua a far sognare i fan. Come se non bastasse, il perizoma mette in risalto il suo panoramico fondoschiena.

La Javorcekova ha una popolarità incredibile e per questo è testimonial di diversi brand di caratura mondiale. Quest’oggi la nativa di Bratislava ha sponsorizzato una linea di costumi. Il post ha già collezionato 66mila cuoricini e numerosissimi commenti.

La 30enne, nella giornata di ieri, ha condiviso un video da arresto cardiocircolatorio in cui cammina e si muove in modo estremamente sexy con il suo fondoschiena in bella mostra.