Dalla malattia al matrimonio con Allegri, Ambra Angiolini senza censure

Ambra Angiolini senza filtri e senza censure: dalla malattia al matrimonio con Massimiliano Allegri…passando per Francesco Renga.

Ambra Angiolini svela alcuni momenti delicati della sua vita, senza censure. In primis, la malattia che l’ha deteriorata interiormente per tanti anni; dall’adolescenza Ambra ha infatti sofferto di bulimia. Un disturbo alimentare – spesso poco attenzionato – che presuppone un disagio ben più profondo, l’esigenza di compensare col cibo le attenzioni che mancano o per sopperire ad altre assenze. Ambra è poi guarita dalla bulimia quando grazie a Francesco Renga, col quale è stata legata per tanti anni, la conduttrice ha vissuto la gioia di diventare mamma di Jolanda, oggi 17enne. Proprio di recente la giovane ha compiuto gli anni e gli auguri di Ambra sono più belli che mai: Grazie per avermi dato la vita 17 anni fa piccola mia …. meno male che non ti sei spaventata dei miei “ interni” ed hai cominciato subito a ridere…

Ambra Angiolini: “Mi arrabbio quando mi chiedono se io e Max ci sposiamo…”

Ambra non perde occasione per aprire un’altra parentesi della sua vita, ovvero la storia con Massimiliano Allegri. Uniti da tre anni in tanti si chiedono quando i due convoleranno a nozze e la Angiolini non gradisce tanto la domanda che le viene formulata anche perché la loro storia – ammette – non richiede etichette e che l’importante è la sinergia tra le loro personalità.

Sul punto dichiara: “Lui non è in alcun modo inibito dal mio carattere, riesce a sopportare bene i miei sproloqui. Magari in cuffia ascolta le partite, ma finché la faccia sembra presente funziona…”.