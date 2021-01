Marco Giallini ricorda il dolore per la morte della moglie: “Era il mio tutto”

L’attore romano Marco Giallini racconta il dolore per l’improvvisa morte della moglie e l’amore per i figli

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Marco Giallini (@marco_giallini_official)

Marco Giallini recentemente è tornato a raccontare il dolore per la perdita dell’amata moglie scomparsa improvvisamente diversi anni fa. L’attore romano ha ricordato di un amore nato quando era giovanissimo, aveva infatti da poco finito il militare quando c’è stato l’incontro con Loredana. Una passione travolgente durata ben 25 anni. All’epoca l’attore era lontano dalle luci della ribalta ed era un semplice “bibitaro”. Solo dopo una lunga gavetta è riuscito a fare emergere il suo talento artistico. Giallini racconta che la moglie ha avuto la capacità di stargli sempre accanto sia nei momenti difficili che in quelli del successo con amore e dedizione. Una donna che non si è mai lasciata abbagliare dalla popolarità del marito tanto è vero che, ricorda l’attore, quando partecipava alle anteprime dei suoi film, chiedeva di scendere dall’auto 50 metri prima per non essere immortalata dai fotografi.

LEGGI ANCHE -> Domenica In, il dopo Mara Venier: la risposta di Antonella Clerici sulla conduzione

Marco Giallini e il dolore per la morte della moglie Loredana

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Marco Giallini (@marco_giallini_official)

LEGGI ANCHE -> Gigi D’Alessio, il dolce abbraccio con la sua bellissima signorina

Marco Giallini ha raccontato lo strazio per la perdita prematura e improvvisa della moglie. La sua famiglia si stava preparando per andare in vacanza quando, sulla porta di casa, Loredana si è improvvisamente accasciata tra le sue braccia. La corsa in ospedale e il ricovero di due giorni non sono purtroppo serviti e la moglie dell’attore è spirata per un’emorraggia cerebrale senza che il marito e i figli potessero nemmeno salutarla. Un dolore che, com’è facile immaginare, ha lasciato in ginocchio Giallini ma l’attore è riuscito a trovare la forza di andare avanti per amore di Rocco e Diego.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Marco Giallini (@marco_giallini_official)

Solo di recente il protagonista di “Romanzo Criminale” sembra aver ritrovato un po’ di serenità grazie all’incontro con Stella Scarafoni, anche se, nonostante sia stato paparazzato più volte in sua compagnia, non ha mai confermato la relazione.