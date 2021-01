Maria Grazia Cucinotta, 50 anni e un decolté da 20enne, che donna. L’attrice ha fatto impazzire i suoi fans con l’ultimo scatto pubblicato su Instagram

Maria Grazia Cucinotta è una delle attrici più belle e affermate del panorama cinematografico italiano, oltre ad essere una ex modella e produttrice. La sua carriera prende è cominciata ufficialmente nel 1987 quando si è aggiudicata il terzo posto a Miss Italia, ed è stata poi notata dal mitico Renzo Arbore. Nel 1994 ha recitato nel film “Il Postino“, ovvero l’ultimo capolavoro dell’indimenticabile Massimo Troisi.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Giorgia Rossi, in rosso toglie il fiato: record di likes per l’ultimo scatto FOTO

Maria Grazia Cucinotta fa impazzire tutti con l’ultimo scatto pubblicato su Instagram

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da MariaGraziaCucinotta Official (@maria_grazia_cucinotta)

Dopo aver partecipato al concorso di Miss Italia del 1987, Maria Grazia è stata scelta da Renzo Arbore per la parte di valletta nel famoso programma televisivo Indietro Tutta. L’attrice ha cominciato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo nel 1990 ha debuttato nel cinema con il film Vacanze di Natale ’90, al fianco di Massimo Boldi e di Christian De Sica. Dopo tre anni l’abbiamo vista nel cast di Abbronzatissimi 2 – Un anno dopo.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Grande Fratello Vip fuori onda durante la puntata: concorrente crolla nella casa

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Il successo però è arrivato nel 1994, quando Massimo Troisi l’ha scelta per il ruolo di Beatrice ne Il Postino, diventato celebre in tutto il mondo per aver ricevuto ben 5 candidature agli Oscar nel 1996. Torniamo indietro di un anno: nel 95 è stata scelta da Leonardo Pieraccioni per il film I Laureati, che ha consacrato ufficialmente il suo successo.