Maria Pedraza: da “La casa di carta” il fiore più bello – FOTO

Il meraviglioso cambiamento dell’attrice Maria Pedraza: dopo l’avventura ne La Casa di Carta si trasforma in un fiore.

Attrice, ballerina e protagonista della celebre serie spagnola La Casa Di Carta, Maria Pedraza, continua il suo percorso di crescita e cambiamento. Dopo aver ben presto partecipato ad altre pellicole di risalto internazionale nello stesso anno di uscita della prima, tra cui Amar e la serie televisiva del regista Carlos Montenero, Élite, i suoi ammiratori si domandano quale saranno le sue future aspirazioni. Nel frattempo Maria è pronta a rinascere sotto altri aspetti con la stessa propensione di un fiore a primavera.

Maria Pedraza bocca di leone dagli occhi blu

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da María Pedraza (@mariapedraza_)

Nell’ultimo scatto pubblicato sul suo profilo Instagram, l’attrice si mostra in tutta la sua naturalezza. I capelli folti e ricci in una pettinatura scompigliata ed uno sguardo blu magnetico volto a conquistare i suoi telespettatori al di là dell’oceano. Nella didascalia alla bellissima istantanea compare un leone simbolo del suo modo di essere.

Alla volta della saggia citazione del pittore Van Gogh che sosteneva quando sia “difficile essere semplici“, Maria risponde inconsapevolmente mostrando il meraviglioso fiore che fin dalla sua nascita nella città di Madrid ad oggi ha continuato a sfoggiare i suoi petali, come le sue potenzialità professionali, con un’impeccabile modestia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da María Pedraza (@mariapedraza_)

Secondo alcune informazioni ufficiali non ci sarebbero ancora delle novità sui suoi prossimi progetti. Eppure a pochi minuti dalla condivisione fiamme, cuori e numerosi apprezzamenti da parte dei suoi telespettatori non tarderanno ad arrivare in sostegno della sua immagine. Un carisma disarmante che, come altri, resta in attesa di potersi mettere nuovamente in gioco.