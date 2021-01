Marika Fruscio, la camicetta non contiene il décolleté esplosivo – FOTO

Marika Fruscio ha pubblicato una foto molto sensuale in cui indossa una camicetta che le copre solo parzialmente il seno e la pancia: uno spettacolo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Marika Fruscio (@marikafruscio10)

Marika Fruscio ha condiviso uno scatto in cui augura a tutti i suoi follower buon weekend nonostante, dice la modella della Brianza, non ci sia più la gioia di organizzare una serata con gli amici e i giorni sono tutti uguali. Allora ci pensa lei a fare un regalo ai suoi follower con una foto in cui è vestita con jeans rotti sul ginocchio da eterna ragazzina e con una camicetta che a stento contiene la pancia nuda e in cui si vede che non indossa il reggiseno: il suo Lato A infatti esplode da tutte le prospettive in cui lo si guardi. La modella di nudo ha la stessa espressione avvenente di quando, da più giovane, prometteva ai tifosi del Napoli (sua squadra del cuore) di spogliarsi. E pensare che secondo alcune indiscrezioni Marika Fruscio ha deciso di sottoporsi a un’operazione di riduzione del seno. Non sembrerebbe affatto dato che le sue generose forme continuano a renderla famosa.

LEGGI ANCHE -> Giorgia Crivello, distesa sul letto in divisa e slip con un amico speciale FOTO

Marika Fruscio tra calendari e tv locali di sport – Foto