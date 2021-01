Marina La Rosa: meravigliosa nel suo ultimo intervento – FOTO

L’intervento su Radio Radio dell’attrice Marina La Rosa scuote molte coscienze. Meravigliosa: parla di donne, di vita, di prospettive.

L’attrice di origini messinesi, Marina La Rosa, è stata ospite nella mattinata di oggi al programma radiofonico di RadioRadio, dal titolo Io le Donne non le capisco. Il suo intervento in diretta, quanto in quello successivo sui social network, pare che abbia scosso molteplici coscienze.

Marina La Rosa e lo sguardo verso l’infinito

Nella didascalia del suo ultimo post su Instagram, l’attrice che ha partecipato alla prima edizione del Grande Fratello, inizia la sua riflessione in tal modo: “La gente cammina per strada col collo in giù ed il telefono in mano. Respira ride attraversa le strade fuma passeggia il cane col telefono tra le mani.. a guardare poi cosa?”, punzecchiando dunque gli appassionati di smartphone nella loro routine più intima.

“Ecco vorrei tanto saperlo“, risponderà lei stessa poi alla domanda retorica, per concludere il suo pensiero in modo esemplare: “Cosa ti spinge a camminare con una paralisi alla nuca, lo sguardo rivolto verso uno schermo e non verso l’alto, verso l’infinto“, un vero inno alla vita e a non ignorare ciò che abbiamo intorno, anche in un momento come questo in cui tutti potrebbero tendere all’alienazione proprio a causa della pandemia.

Questo è ovviamente soltanto un accenno di quanto ha poi espresso con totalità nella trasmissione. Eppure anche lo stesso intervento minimale sui social pare che abbia avuto una considerevole risonanza. “Finalmente qualcuno che la pensa come me“, dirà una sua ammiratrice nei commenti, una provocazione saggia che invita gli ascoltatori a non dare nulla per scontato.